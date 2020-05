Dl Rilancio, «niente cig fino a luglio per chi l’ha finita»

«Il Dl Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene una serie di norme per tentare di accelerare il pagamento della cassa in deroga. Per ottenere questo risultato le nuove 5 settimane di cassa integrazione in deroga fino al 31 agosto e le ulteriori 4 settimane per i mesi di settembre e ottobre saranno autorizzate dall’Inps e non più dalle Regioni. A questo si aggiunge il riconoscimento di un anticipo del 40% della prestazione dovuta e un successivo saldo».

Lo afferma il consulente del lavoro Enzo De Fusco, che fa emergere dal provvedimento dettagli importanti sull’iter delle tutele per lavoro e imprese.

«Purtroppo, seppure sia cambiato l’Ente che autorizza le domande, anche questa volta la procedura studiata è molto complessa – continua De Fusco – Il Dl Rilancio prevede che prima sia emanato un decreto interministeriale Lavoro ed Economia per regolare le modalità di attuazione della disposizione e la ripartizione delle risorse. La legge inoltre demanda all’Inps di regolamentare le modalità operative del procedimento. Pure ipotizzando che tutti saranno tempestivi, in ogni caso, il decreto legge stabilisce che le domande all’Inps non potranno essere presentate prima di 30 giorni dall’entrata in vigore. Con una conseguenza ben precisa: le molte aziende che hanno già terminato le vecchie 9 settimane non potranno presentare le domanda prima di fine giugno».

