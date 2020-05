Di Maio, la (ri)proposta: «Politici tagliatevi stipendi e finanziamo progetti sanitari»

Luigi Di Maio rilancia la proposta del Movimento 5 Stelle sul taglio dello stipendio rivolta a tutte le forze politiche. «In questa fase – scrive il ministro degli Esteri in un post su Facebook – sarebbe importante che tutti si tagliassero lo stipendio. In questo modo potremmo finanziare importanti progetti sanitari. Non sarebbe solo un simbolo, ma un gesto concreto per i cittadini italiani».

«Ad oggi il Movimento 5 Stelle, grazie al contributo di tutti i suoi portavoce, ha restituito oltre 110 milioni di euro. Io personalmente ad oggi ho restituito più di 205 mila euro», conclude Di Maio.

(ph: imagoeconomica)