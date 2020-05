Dimmi come porti la mascherina e ti dirò chi sei

Lei è Maria Francesca Muccioli, in arte Mari Fra Le Righe. E’ un’illustratrice di 25 anni laureata in Architettura ma che da quanto era piccola coltiva una passione per il disegno e il fumetto. Da qualche tempo ha aperto una pagina Facebook dove condivide le avventure del suo alter ego animato. Una delle sue ultime opere è tutta da ridere: Maria Francesca, infatti, ha ipotizzato le varie tipologie di persone che si possono incontrare basandosi su come portano la mascherina. E tu, quale sei?

(ph: shutterstock)