In Croazia voto anticipato, in Italia tutto bloccato. Zaia: «Democrazia sospesa»

La Croazia andrà al voto in anticipo, il 5 luglio, rispetto all’autunno quand’era previsto. Lo ha annunciato il presidente Zoran Milanovic, dopo lo scioglimento del Parlamento, avvenuto due giorni fa. La decisione di anticipare è stata presa dal premier conservatore Andrej Plenkovic per consentire al Paese «di avere un governo con un mandato pieno per la gestione delle difficoltà economiche che faranno seguito all’emergenza coronavirus».

In Italia invece, per quanto riguarda le elezioni regionali, è ancora tutto fermo. Il presidente del Veneto Luca Zaia, che ha sempre spinto per il voto a luglio con il timore che spostandolo in autunno potrebbe esserci una seconda ondata del virus, ne ha parlato di nuovo nella conferenza stampa odierna spiegando: «Farò un accesso agli atti per conoscere qual è il parere del comitato tecnico scientifico per cui a fine luglio sarebbe un rischio andare a votare. Si tratta di una sospensione della democrazia non andare a votare».

(ph: imagoeconomica)