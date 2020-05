Schianto mortale questa notte in via San Giuseppe a Cassola, nel Bassanese. Secondo quanto si apprende, Joel Tejeda Baron, 22 anni, residente a Romano d’Ezzelino, ha perso il controllo della sua Yamaha R1 ed è rovinato sull’asfalto, per concludere la sua corsa contro un muro. Inutile l’intervento dei sanitari del Suem 118. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

(Ph Shutterstock)