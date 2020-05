Rovigo, partite le assunzioni Amazon: 900 indeterminati in 3 anni

Amazon ha iniziato il processo di selezione del personale per il nuovo magazzino in provincia di Rovigo, tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino che sarà operativo entro fine anno. Il colosso dell’e-commerce prevede di creare 900 posti di lavoro a tempo indeterminato in 3 anni.

Come candidarsi

Collegandosi a questo link, si possono vedere, aggiornate in tempo reale, tutte le posizioni aperte con la descrizione dettagliata del profilo ricercato. Quindi si può selezionare quella più in linea con le proprie competenze e inviare il curriculum.

(ph: imagoeconomica)