Meteo: tregua dal caldo, maltempo nel weekend

giovedì 21. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti.

Precipitazioni. Generalmente assenti, sulle zone prealpine/pedemontane durante il pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche piovasco/rovescio/temporale.

Temperature. Generalmente in calo e prossime alla norma, sui monti valori diurni stazionari nelle valli ed in aumento in quota; variazioni leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti. Sulla pianura deboli/moderati con direzione variabile, nelle valli a regime di brezza, in alta montagna moderati/tesi da nord.

Mare. Poco mosso.

venerdì 22. Fino al mattino alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti, dal pomeriggio cielo nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Sulla pianura avranno andamento irregolare, sui monti in aumento di notte ed in calo di giorno; variazioni leggere/moderate rispetto a giovedì.

Venti. Deboli/moderati, in alta da nord-ovest ed altrove con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

sabato 23. Nella prima metà di giornata non si verificheranno precipitazioni, di notte nuvolosità in diminuzione ed al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento, sui monti già dal pomeriggio con temporali più probabilmente sulle Dolomti e dopo il tramonto, sulla pianura di sera ma senza piogge. Temperature con andamento irregolare nelle ore notturne ed in aumento nelle ore diurne.

domenica 24. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con dei temporali, temperature in aumento fino al primo mattino e poi in calo con minime a tarda sera, ventosità in aumento.

(Ph Marco Della Pasqua su Instagram)