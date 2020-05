«Movida a Padova, scene evitabili con controlli e orari limitati»

Movida scatenata nelle piazze del centro di Padova con giovani che non rispettano le regole offrendo l’immagine di una città poco rispettosa delle regole? Per il presidente dell’Ascom di Padova, Patrizio Bertin, «non è così. Sarebbe stato più logico cercare di evitare che ciò potesse accadere. Purtroppo per l’atteggiamento distorto di pochi rischiamo di rimetterci tutti ed è dunque più che naturale che anche da parte del nostro mondo ci sia una censura nei confronti di chi crede che il rispetto delle regole sia un optional».

«Io capisco e condivido in pieno ciò che, nelle scorse settimane, aveva detto il governatore Zaia che aveva giustamente ringraziato i giovani per il senso di responsabilità con cui avevano affrontato una quarantena illogica per la loro età, ma proprio per questo, nel momento in cui veniva dato il via libera alla possibilità, seppur distanziati e “mascherinati”, di reincontrarsi forse, da parte dell’amministrazione non sarebbe stato male prevedere dei controlli e, magari, anche limitare gli orari», conclude.