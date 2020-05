Tamponi, Zaia: «Nuovo metodo rivoluzionario per processarli»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nella sua conferenza stampa di oggi 20 maggio, ha commentato il sondaggio che lo vede al 91% dei consensi: «Quando l’ho letto mi è venuto in mente Leopardi e Il Sabato del Villaggio: con il suo pessimismo cosmico l’ha rivisto e ha detto “il sabato è sempre meglio della domenica” solo che qua, con articoli come questi, siamo già arrivati a domenica sera. La più grande soddisfazione è il 92% alla squadra».

Appello ai giovani

«Continuano ad arrivarci miriadi di video e mail di denuncia. Tanta gente ci chiede di intervenire ma io credo ancora nel dialogo. Faccio appello ai giovani: nessuno vi vieta lo spritz e l’happy hour ma evitate gli assembramenti e usate la mascherina. Ve lo chiediamo da qui al 2 giugno. E’ un fatto di civiltà e responsabilità».

Nuovo metodo sul processo tamponi

«Il dottor Roberto Rigoli ha ideato questo sistema: se facciamo 12 mila tamponi, abbiamo 12 provette, procedure ecc. Però se noi prendiamo 10 tamponi e invece di analizzarli uno ad uno mettiamo un pò di liquido di ognuno tutto in una provetta unica e la mescoliamo facendo solo un’analisi. Se ci dà una positività torniamo indietro e le analizziamo tutte, altrimenti si va avanti avendo fatto solo una procedura invece di 10. La possibilità che siano tutte negative sono altissime. Così risolviamo il fattore limitante della macchina».

Dottor Rigoli

«Frutto del lavoro di tutte le microbiologie del Veneto. Le macchine cedono, i microbiologi del Veneto no. Da questo contesto ci è venuta questa idea. E’ un metodo semplicissimo, quasi disarmate ma funziona, l’abbiamo già testato. Lo possiamo applicare quando ho delle negatività molto elevate come adesso. Se un processo mi costa 18 euro, se facciamo un pool di 10 arriviamo a 1,8 euro. Margine di errore pari a zero. nel momento in cui riparte la curva questo metodo sarà abbandonato».

L’appello del dottor Rigoli ai cittadini

«Quello che è successo in questi mesi è stato un terremoto per tutti noi. Questo terremoto ha finito di far tremare la terra da settimana scorsa. Per noi biologici però è aumentato. Stiamo lavorando giorno e notte, stiamo facendo una fatica incredibile. Vorremmo che i nostri cittadini stessero insieme a noi, fate attenzione. Siamo sfiniti, vi chiediamo solo solidarietà. Quello che ho imparato da questa esperienza è che se arriva un virus che non conosciamo dobbiamo dire “non lo so”, dobbiamo imparare ad essere umili. Virus creato dall’uomo? Non lo so, non escludo nessuna ipotesi».