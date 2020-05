Zaia inarrestabile: consenso al 91%

L’ascesa di Luca Zaia sembra non arrestarsi. Nel sondaggio dell’Osservatorio sul Nordest di Demos per conto de Il Gazzettino, ottiene il 91% dei consensi in Veneto mentre la sua giunta guidata dal presidente del Veneto ottiene una valutazione positiva dal 92% dei veneti guadagnando, in tre mesi di pandemia, ben 18 punti (a gennaio scorso il gradimento era al 74%, ndr).

Giudizi positivi anche da sinistra

Zaia fa incetta di gradimenti anche tra i partiti. Nel suo, la Lega, ottiene un incredibile 99%. Tra gli elettori del Partito Democratico e Fratelli d’Italia arriva un ottimo 91%, da quelli del Movimento 5 Stelle 89% mentre Forza Italia 94%.

I veneti lo vogliono in Veneto

Il 64% dei veneti lo vuole in regione non lasciando nessun spazio ad un futuro di Zaia a Roma. Ci sono tante questioni che secondo gli elettori possono essere risolte solo dall’attuare governatore, prima fa tutte l’autonomia del Veneto. Il 16% però lo vede come unico premier in grado di portare l’Italia fuori dall’attuale crisi.

(ph: imagoeconomica)