Coronavirus in Veneto: -249 persone in isolamento, continuano a diminuire i ricoverati

In Veneto il numero totale di positivi al coronavirus è di 19038, +8 dalla rilevazione di ieri; nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 12045 tamponi, nel complesso sono 548843; le persone in isolamento sono 3210, -249 da ieri; i ricoverati sono 566, -9 da ieri; i pazienti in terapia intensiva sono 46, -1 da ieri; i guariti e dimessi sono 3229, +13 da ieri; il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia è di 1841, di cui 1337 negli ospedali, +4 dalla precedente rilevazione; 87 i nuovi bambini nati sul territorio regionale.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto di oggi, giovedì 21 maggio, presentato da Luca Zaia nel consueto punto stampa da Marghera.

(ph. Imagoeconomica)