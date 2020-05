Covid-19, Ulss 8 Berica: 1304 positivi in totale, 854 guariti, 624 in isolamento

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 21 maggio 2020 – Non si registrano altri morti di coronavirus nel bollettino dell’Ulss 8 Berica di giovedì 21 maggio.

Il totale dei positivi risulta stabile a 1304 casi; i ricoverati sono 22, -4 rispetto a ieri, di cui uno in terapia intensiva; 37322 i tamponi e 12829 i test rapidi effettuati finora; i pazienti dimessi sono 220, uno in più dalla precedente rilevazione; nel complesso i guariti sono 854, +16 da ieri; 624 le persone in isolamento, di cui 303 in sorveglianza attiva e 321 in sorveglianza fiduciaria passiva.