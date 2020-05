Brunetta: «Cartellino superato, coronavirus miglior ministro PA di sempre»

«Il cartellino è superato, ma è solo merito del coronavirus, che si è dimostrato il miglior ministro della Pubblica amministrazione di sempre, perché ha costretto a innovare». Così Renato Brunetta, deputato responsabile economico di Forza Italia, già ministro della Pubblica amministrazione nel IV Governo Berlusconi, in un’intervista alla Stampa.

«Il cartellino non fu un errore – ha ricordato – ma un male necessario. A nessuno piaceva, ma era utile in regimi di scarso controllo. Questo non vuol dire che sia sufficiente: non misura la qualità o l’intensità del lavoro, ma solo la presenza. Ora lo smart-working può sostituire il lavoro d’ufficio. Nel privato sta funzionando. Ci siamo tutti resi conto della fatica che comporta: non ci sono orari, ma obiettivi da raggiungere, e si può misurare la quantità e la qualità di quello che viene fatto».