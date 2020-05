Riaprono le meraviglie euganee

Il 23 maggio è il giorno delle riaperture delle Meraviglie Euganee, le principali attività culturali turistiche nell’area Euganea che in questi mesi hanno iniziato a collaborare tra di loro convinti che l’unione e la rete siano indispensabili. Il primo ad aprire per autorizzazione ministeriale è stato il Giardino di Valsanzibio, e da questo week end sarà il momento del Castello del Catajo, il Castello di San Pelagio, Villa dei Vescovi, Parco Frassanelle, Museo di Villa Bassi e Antiche vie di Navigazione. Seguirà il Museo della Navigazione Fluviale a Battaglia, dal 28 maggio.

Buona parte delle strutture già dal primo week end di apertura hanno previsto biglietti agevolati per operatori sanitari e medici. Un piccolo gesto per ricordare il grande lavoro svolto da queste categorie e per ringraziarli. Inoltre Il Giardino di Valsanzibio constata come i primi visitatori abbiano dimostrato un lodevole atteggiamento di consapevolezza.

Da parte di tutti viene chiesto proprio questo. Godere della bellezza del territorio consapevoli che è solo un primo passo, una prima battaglia vinta, ma non ancora la vittoria. Le Meraviglie Euganee aprono ai visitatori garantendo le massime garanzie alla sicurezza, certi della collaborazione di tutti nel rispetto delle normative vigenti.

Ecco orari e iniziative dei Giardini, Parchi, Castelli, Ville, Musei

Il GIARDINO DI VALSANZIBIO di Villa Babarigo Pizzoni Ardemani, Galzignano Terme.

Concepito 400 anni fa come voto a Dio affinchè la terribile pestilenza del 1630 fosse sconfitta, oggi ha un significato simbolico di grande attualità. Infatti presenta un percorso tra sculture, fontane e alberi secolari che conduce alla rinascita.

In Giardino è visitabile tutti i giorni, le visite vanno prenotate soprattutto nei fine settimana, e sarà possibile percorrere il famoso labirinto secolare in bosso in esclusiva, in coppia o con la propria famiglia. Il Giardino presenta dodici ettari all’aperto, divisi in Giardino Simbolico e Giardino Botanico, è in grado di garantire la massima sicurezza in termini di distanziamento e di igiene. Possibilità di colazioni sull’erba tra nuclei familiari. Tutte le informazioni nel sito valsanzibiogiardino.com oppure inviando un whatapp al 335 5634918.

IL CASTELLO DEL CATAJO

Da sabato 23 maggio si potrà visitare la reggia dei Colli Euganei immergendosi in un parco di 27.000 mq e scoprendo alle pareti interne i capolavori della pittura rinascimentale nei sontuosi saloni del piano nobile. Il parco storico, abitato da alberi monumentali, specchi d’acqua e antiche fioriture, consentirà di godere della natura in tutto relax.

Una particolare offerta economica rende le famiglie vere protagoniste questo spettacolo della natura e dell’arte: fino al 31 luglio ogni due adulti infatti un bambino avrà l’ingresso gratuito. Altra iniziativa rivolta a famiglie e gruppi è la possibilità su prenotazione di visitare in modo privato il castello, libero da altri visitatori, in qualsiasi momento della settimana e anche nelle ore serali. Tutte le informazioni sul sito www.castellodelcatajo.it

VILLA DEI VESCOVI – LUVIGLIANO

La Villa dei Vescovi a Luvigliano aprirà il 22 maggio, prenotazione obbligatoria a slot orari (si consiglia di telefonare per informazioni l numero 049 9930473) Gli ingressi gratuiti per i soci Fai.

CASTELLO DI SAN PELAGIO DUE CARRARE

Sarà riaperto il week end del 23-24 maggio con l’evento “Aria fresca e profumo di rose”

e il ponte del due giugno con le giornate Natura, labirinti … macchine volanti

per passeggiare nella natura, perdersi nei labirinti, scoprire strane macchine volanti.

Partecipazione gratuita al Family Lab “Caccia all’albero”, alla ricerca di quanto è bella e fantasiosa la natura!

Info e tickets Tel. 0499125008

WhatsApp 346 8074078; Cell. 338 1623019.

PARCO FRASSANELLE- ROVOLON

I suoi 60 ettari di prati e boschi verdeggianti, garantiscono sicuramente il massimo rispetto della distanza di sicurezza. Quest’anno insieme alle Grotte e alla Villa, per la prima volta, sarà visitabile anche l’antica Serra. Aperto tutti i sabati e le domeniche potete portare il vostro picnic oppure trovarlo pronto al parco per prenotazioni ed info: 3351274151.

IL MUSEO DI VILLA BASSI RATHGEB

Riapre da sabato 23 maggio dopo una accurata sanificazione degli ambienti. Info e prenotazioni si possono ricevere scrivendo a *protected email*

Il Museo Civico Navigazione Fluviale di Battaglia Terme

Da lunedì 28 maggio aperto come segue: sabato e festivi orario 10-12 15-18 (dal 1 luglio al 31 agosto 16-19) per visite guidate ogni ora (causa entrate limitate obbligo prenotazione). Prezzo euro 10,00 per persona (ridotto euro 7).

In altri giorni o orari a richiesta, da concordare.

A richiesta ( min 10 pax, max 14) anche con svolgimento navigazione, passaggio in conca e sbarco al Museo ( in collaborazione con Antiche vie di navigazione e Delta Tour).