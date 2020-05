Arriva Swan, la cometa più brillante degli ultimi decenni

Swan in inglese significa cigno: è stata battezzata così la cometa che sarà visibile dal 25 maggio. Si tratta di una delle più visibili e brillanti degli ultimi decenni e si potrà vedere ad occhio nudo. La particolarità è la sua coda di colore verde brillante e sarà visibile tutta la notte, dal tramonto all’alba sempre molto bassa sull’orizzonte. Ci sarà tempo fino ai primi di giugno per provare ad individuarla.

Come riporta Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto di Astrofisica, la magnitudine relativa potrebbe aggirarsi intorno +6 e +5. E gli astronomi avverto: «Il 27 maggio sarà al perielio, cioè nel punto della sua orbita più vicino al Sole, ed è possibile che ci siano degli aumenti di visibilità tali da renderla molto ben visibile a occhio nudo».

I took a sequence of pictures of the Comet C/2020 F8 (SWAN) past Monday from my window. May 11, 2020 early morning.

Hard to find it and perform tracking with the light pollution of the city! @c2020f8

Cochabamba, Bolivia#C2020F8 #followTheComet #cometSwan #cochabamba #bolivia pic.twitter.com/0WYY7AI7Pt

