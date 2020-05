«Vale la pena sprecare i sacrifici fatti per uno spritz?»

«Credo che per un aperitivo in più, per un amico che giustamente vogliamo incontrare e magari abbracciare, non sia davvero giusto sprecare i molti sacrifici fatti da tutti: dalle persone che sono state chiuse in casa, con pesanti limitazioni alla libertà individuale, e da noi che abbiamo lavorato tanto». Maria Rita Gismondo, a capo del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, dove 3 mesi fa venne processato il tampone del paziente 1 dell’epidemia di Covid-19 in Italia, invita tutti alla responsabilità in questa fase 2 dell’emergenza coronavirus.

«Adesso ce ne vuole tanta perché il sacrificio non venga sprecato – spiega all’Adnkronos Salute -. Per strada vedo ragazzi, persone non solo giovani, con la mascherina abbassata e la trovo una cosa molto brutta: la porti perché qualcuno te lo impone, ma fai il furbo e la tieni giù per poi tirarla su quando vedi dei controlli. Allora è più coerente chi non ce l’ha. La leggerezza della movida post-lockdown mi dà molto fastidio», ammette la scienziata.

«Assolutamente non è così che si può sconfiggere la pandemia, ribadisco il mio invito alla responsabilità. Servono responsabilità individuale e rispetto per chi Sars-CoV-2 l’ha visto in faccia e ha avuto paura. L’ho provata anche io. Anche io ho temuto di essere positiva – racconta -. Il risultato del tampone era incerto, poi lo abbiamo controllato ed era negativo. Ho sperimentato le emozioni di chi aspettava un risultato del genere quando le terapie intensive erano stracolme e la gente moriva. Io lo so e chiedo a tutti: non sprecate i sacrifici fatti».

(ph: imagoeconomica)