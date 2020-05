Elezioni regionali: c’è una data

Nel Cdm in programma oggi alle 18 si affronterà anche la questione della data del voto alle regionali 2020, sulla quale è in corso una interlocuzione tra maggioranza, governo e presidenti delle regioni interessate. La data per tornare alle urne sembra essere stata individuata nel weekend del 12-13 settembre.

«Al massimo – spiega una fonte di governo all’Adnkronos – si vota a fine settembre, ma l’ipotesi più accreditata è per il weekend di metà mese. Al 90% si vota il 12-13». Tra le Regioni interessate anche il Veneto. Il presidente Luca Zaia spinge da tempo perchè si vada alle urne quest’estate.

