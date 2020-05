Mattinata di sangue sulle strade: morti due motociclisti e uno ferito in 20 minuti

Mattinata di sangue sulle strade del Veneto: nell’arco di 20 minuti sono morti due uomini e uno è in gravi condizioni in tre incidenti stradali. Tutte le vittime erano in sella alle loro moto.

Nel Bellunese, circa alle 11, ha perso la vita un veronese, finito contro un cervo e poi fuori strada a Candaten, frazione di Sedico, mentre è stato portato all’ospedale in gravi condizioni un veneziano, di Mira, uscito fuori strada a Fornesighe di Val di Zoldo.

Poco prima, alle 10 e 40, un trevigiano di 51 anni si è scontrato contro un’auto lungo la Noalese, a Treviso. Per lui non c’è stato nulla da fare.