Schianto tra camion di medicinali e di pollame: disagi in A13

Poco dopo le 13 e 30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 al km 112 all’altezza per lo svincolo per Venezia nel territorio di Padova per un incidente tra due mezzi pesanti: un ferito. I pompieri arrivati dalla centrale con un’autopompa e l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre uno degli autisti venuto fuori autonomamente dal camion frigo, che trasportava pollame era assistito dal personale sanitario del Suem. Illeso l’autista dell’altro mezzo, pure questo frigo, che trasportava medicinali.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi per il personale dell’autostrada ha canalizzato il traffico su una sola corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.