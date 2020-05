Aut-aut di Giordani: «Steward davanti ai bar e spritz nei parchi o chiudo tutto»

«I gestori dovranno assicurare steward professionisti davanti ai locali per far rispettare le distanze e accertarsi che tutti indossino i dispositivi di sicurezza». Il sindaco di Padova Sergio Giordani, sulla pagine del Corriere della Sera si dice pronto alla battaglia contro il popolo degli spritz, una battaglia che lui è sicuro di vincere «oppure chiudo tutto». Infatti, se non verranno rispettate queste premesse «non mi lasceranno scelta, arriveranno altre limitazioni come la chiusura di tutti i bar a mezzanotte e la sospensione delle attività».

Il punto cardine per far coesistere socialità e sicurezza secondo il piano di Giordani sono i parchi: «Saranno il nuovo fulcro di una città a prova di contagio. Negli spazi verdi i cittadini faranno gli aperitivi ma potranno partecipare anche a iniziative sportive e culturali, mostre, concerti. All’aperto e a distanza di sicurezza potremo finalmente riprendere in mano le nostre vite. Con o senza virus».