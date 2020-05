Pennacchi: «Dopo cinesi e runner la corona da untore va alla movida padovana»

«Delirio (e paura a piazza dei Signori, dopo i runner, dopo i cinesi la corona di untore passa alla movida padovana». E’ questo il cinguettio di Andrea Pennacchi autore e attore padovano, ospite fisso a Propaganda Live con il suo personaggio Il Pojana, che aggiunge: «Art. 1: è bandita dal #pojanistan la parola “movida”. #DPCMPD».

Gli utenti si sono scatenati: «Go bevuo un spritz coi amighi, gavemo anca ridesto e secondo mi qualche spuacio (droplet) xè partio. Moriremo tuti. Adio», scrive qualcuno. «Campo Santa Margarita is the new Wuhan wet market, ziorunner», commenta qualcun altro. E c’è chi puntualizza: «Già la parola movida mi sta sul c…. ciamemola col so vero nome “cicchetto” in compagnia!». E in molti coniano un nuovo termine: «Attenzione alla covida!».