Sagre addio: «Cinema e teatri all’aperto, aspettiamo Zaia»

Saltata la “Primavera del Prosecco Superiore” che da marzo a giugno animava il territorio Patrimonio dell’Unesco di Conegliano e Valdobbiadene. Annullata la manifestazione “Artigianato Vivo” della Pro loco Cison di Valmarino (Treviso) che ad agosto richiama ogni anno 300mila persone. E la lista potrebbe continuare. Sono circa un migliaio gli eventi in Veneto che quest’anno salteranno causa emergenza Covid-19. Lo spiega Giovanni Follador, presidente da una quindicina d’anni del Comitato Regionale Unpli Veneto, associazione che nel nostro territorio riunisce 565 pro loco per un totale di circa 55mila volontari, «una media di un centinaio ciascuna tesserati Unpli».

«Eventi annullati da mesi»

Il Coronavirus ha dato un colpo deciso alle sagre e alle manifestazioni di piazza. «Siamo fermi da mesi – spiega Follador – ma non molliamo e speriamo, ora che si sono preoccupati di avviare le attività economiche, che diano anche a noi linee guida e protocolli. Alcune indicazioni previste per bar e ristoranti potrebbero essere traslate anche nelle sagre ma avremmo bisogno di qualcosa di specifico, legato alle nostre attività». L’Unpli Veneto sta dialogando da tempo con la Regione e l’assessore veneto al turismo Federico Caner: «abbiamo dato la disponibilità dei nostri tecnici per definire delle linee guida» precisa, Follador che si confronta con le pro loco provinciali in videoconferenza. Nel rispetto di distanziamento sociale, uso della mascherine e controllo della temperatura qualcosa si potrebbe fare: «tipo escursioni e passeggiate sul territorio, visite guidate». Con l’augurio che nei mesi estivi, da giugno, si possa implementare il programma: «Penso al teatro in piazza o al cinema all’aperto, ne stiamo parlando anche con l’assessorato regionale alla cultura. Vogliamo animare il territorio e riportare la gente in piazza, la volontà c’è e se si organizza qualcosa in modo regolamentato si evitano anche assembramenti non organizzati che sono peggio».

«Il web e i social per rilanciare le nostre attività»

«Noi siamo volontari, non abbiamo grandi costi fissi ma ci sono diverse pro loco che hanno fatti investimenti negli ultimi anni per adeguare le proprie strutture alle normative sulla sicurezza sempre più pregnanti e avevano piani di rientro basati sugli introiti delle manifestazioni, queste ora sono in difficoltà. Per fortuna non sono la maggioranza». Ma lo stop agli eventi, continua Follador «pesa anche sulla società civile perchè tutto quello che facciamo è per l’asilo del Paese, per la scuola, per la società sportiva, per la comunità». I volontari sono pronti a ritornare sul territorio e a lavorare in sinergia per superare le difficoltà: «Diverse pro loco hanno deciso di non organizzare eventi nel 2020 con somministrazione di alimenti e bevande e invece di collaborare con ristoranti e agriturismi che oggi hanno patito di più la crisi. Diamo loro una mano, è importante che il tessuto sociale ed economico rimanga vivo nei paesi. Questo è un indirizzo che abbiamo dato alle nostre associate». E per non perdere il contatto con la gente anche le pro loco scelgono il web: «Ci stiamo adoperando con la promozione attraverso i social. Dove non si organizzano eventi abbiamo cercato di proporli in modo virtuale, proprio per dire: siamo qui, siamo vivi. Con storytelling sui social e sul web delle edizioni passate delle manifestazioni e con iniziative di solidarietà. La settimana scorsa in provincia di Treviso con la rassegna dedicata all’asparago bianco di Cimadolmo IGP e all’asparago di Badoere IGP abbiamo organizzato una presenza in piazza con i produttori e i consorzi di tutela insieme alle amministrazioni comunali e poi ogni pro loco ha donato gli asparagi alle realtà locali: la casa di riposo, un centro disabili, la Caritas».

Volontari attivi nella solidarietà

Eventi come le sagre non possono essere messi in piedi all’ultimo momento, ma – è l’auspicio di Follador – «ci auguriamo che per esempio il Festival delle Pro Loco del Veneto che si svolge a Piazzola sul Brenta, Padova, ad ottobre si possa confermare, ci siamo già trovati e in qualche modo contiamo di non perdere l’appuntamento. Dobbiamo rinunciare ad almeno un migliaio di eventi, si pensi a tutti quelli dedicati ai prodotti della primavera, dai vini all’asparago ma i volontari sono stati comunque attivi in questi mesi in sostegno a Comuni e protezione civile nel distribuire mascherine, nel portare i pasti, nel creare momenti di animazione, anche con i bambini, sempre attraverso i social». Al di là del web, bisogna pensar lungo: «Sì, a qualcosa di diverso, senza assembramenti. La volontà Unpli, come quella della Regione, è di stimolare le pro loco a fare e le stiamo anche preparando, faremo corsi di formazione via web sia come aggiornamento di incombenze fiscali, privacy, sia per meglio valorizzare i territori considerando il momento e le disposizioni. Non sappiamo come andranno le cose ma il governatore Zaia ipotizzava la possibilità tra 15 giorni di fare a meno delle mascherine, a parte quando si è vicini, e quindi niente ammucchiate e distanziamenti ma in qualche modo le pro loco potranno attivarsi, non ci manca la fantasia e daremo suggerimenti appena avremo le linee guida».

