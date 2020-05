Sanità: Camera approva Ddl contro violenza operatori

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) – Via libera della Camera al disegno di legge ‘Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni’. Il provvedimento contro la violenza a danni di medici, infermieri e altro operatori è stato approvato all’unanimità. Il provvedimento passa ora nuovamente all’esame del Senato.