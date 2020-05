Condividi su:





Linkedin

email «La ripresa della serie C, con questo protocollo, e’ un’ipotesi irricevibile. I medici della serie C annunciano possibili iniziative clamorose». E’ questo il senso di una lettera che la Lamica, l’associazione dei medici del calcio guidata da Enrico Castellacci, ha inviato al consiglio federale della Figc e per conoscenza alla Lega Pro, il giorno dopo la delibera dell’ente sulla ripresa dei campionati. Tutti i medici della C, dopo la decisione del consiglio federale di portare a compimento i tornei professionistici, hanno infatti sottoscritto un documento nel quale giudicano inapplicabile per la loro serie il protocollo sanitario e prefigurano «iniziative clamorose». Come si ricorderà, sono 4 le squadre venete impegnate nella terza serie: Arzichiampo, Padova, Virtus Verona e Vicenza, che ha interrotto il campionato in vetta alla classifica. (Ph LR Vicenza Virtus) Condividi su:





Linkedin

email

https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2020/05/75210726_10157627980124603_1121270649357074432_o.jpg 659 825 Vvox https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2014/10/logodefnew1.png Vvox 2020-05-21 17:55:46 2020-05-21 17:55:46 Serie C, medici in rivolta: «Impossibile tornare in campo»