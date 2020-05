Al via la stagione estiva al Lido: quali spiagge riaprono e quando

Il Blue Moon riapre sabato 23 maggio alle ore 9.00: confermata ufficialmente l’apertura da parte di Venezia Spiagge, la società del Comune di Venezia che ha in concessione una larga parte dell’arenile del Lido. Inizialmente sarà solo il tratto di spiaggia centrale del Blue Moon, mentre da venerdì 29 maggio l’area si allargherà anche alle aree laterali degli stabilimenti di Lungomare D’Annunzio e San Nicolò. Saranno attivi anche il bar e il ristorante, sempre nel rispetto delle normative del droplet.

«Parimenti, da sabato 23 maggio riapriranno anche altri tre stabilimenti, un chiosco e la spiaggia libera – spiega il prosindaco del Lido Paolo Romor -. Saranno operativi anche i bagni, rifatti ex novo la stagione scorsa proprio da Venezia Spiagge, che saranno adeguatamente presidiati e periodicamente sanificati. E’ il segnale di avvio della stagione estiva al Lido».

Numerosi saranno i cartelli informativi nella zona per rammentare le disposizioni previste dall’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 e dalle ordinanze delle autorità competenti in materia, come la possibile rilevazione temperatura corporea, rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni, barriere fisiche alle casse, pulizia del piano di lavoro delle attrezzature utilizzate, obbligo utilizzo della mascherina, frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni.

«Per raggiungere più facilmente le spiagge – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto – entro fine giugno verranno installate nuove rastrelliere per un totale di 50 posti bici, mentre altre 20 rastrelliere circa saranno posizionate agli accessi degli arenili di lungomare D’Annunzio e Marconi. Verranno, inoltre, posizionate complessivamente 200 bici, di cui 130 muscolari e 70 elettriche».

Il modo più semplice e agevole per raggiungere il Lido dalla terraferma è la linea 17 (ferry boat) – accessibile come passeggero alle normali tariffe di trasporto pubblico – in partenza dal Tronchetto. Si ricorda inoltre che il sabato, la domenica e nei festivi la navetta PK1 di collegamento tra il Park Petroli e Venezia effettua capolinea al Tronchetto anziché a piazzale Roma.

Questo l’elenco completo degli stabilimenti aperti da sabato 23 maggio: Blue Moon, Pachuka, Spiaggia Paradiso e Alla Diga – Kuyaba.