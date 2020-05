Venditti: «Il calcio deve fermarsi. Come la musica»

Il calcio «dovrebbe fermarsi come la musica». Parola di un tifoso giallorosso d’eccellenza come Antonello Venditti che, in un’intervista a ‘Repubblica’, dice: «Una partita in uno stadio vuoto non è una partita vera, è televisione più che calcio. Come cantare in un’arena vuota».

«Fermarsi è giusto – aggiunge Venditti – non dimenticando però le maestranze, i musicisti, i tecnici che lavorano nella musica e che vivono settimane drammatiche. Così come è giusto non dimenticarsi delle professionalità del calcio dilettantistico che ha perso tutto e di cui non si parla».

(Ph Shutterstock)