Zaia: «Locali chiusi di sera? No, sconfitta non autoregolarsi»

Il presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi, 21 maggio, annuncia: «Domani conto di fare l’ulteriore ordinanza, due dei temi trattati saranno i centri estivi da 0-17 e i parchi divertimento».

Protesta maestre

Le maestre e le educatrici hanno manifestato stamattina a Marghera, davanti alla sede della Protezione civile del Veneto, per sollecitare dal governo norme e tempi per la riapertura. Il governatore ha accolto la delegazione. «Hanno la responsabilità del nostro futuro – ha detto – che rappresentano il nostro futuro».

Assembramenti e giovani senza mascherine

«Siamo ancora subissati di segnalazioni rispetto al tema degli assembramenti e giovani fuori dei bar senza mascherina. Ne ho parlato anche con i colleghi presidenti ed è un problema che hanno tutti. Siamo preoccupati perchè il rischio di reinfezione è alto. L’appello che faccio sempre io è quello di rispettare le regole. Stiamo tenendo monitorato il modello matematico e i contagi dopo le riaperture del 18. Se ci saranno casi di reinfezioni dovremmo ripensare a chiusure, restrizioni e quarantene».

Apertura frontiere e flusso turismo

«L’apertura delle frontiere è strettamente legata ai flussi turistici e commerciali. Siamo preoccupati, tanti posti di lavoro persi. Per noi la prima industria in Veneto è il turismo. Da un lato, nel rispetto delle regole, speriamo che si vada verso un Schengen sanitario il che significa che non ci siano più limiti senza quarantene. Dipenderà anche dall’aspetto diagnostico del Paese di provenienza. Stiamo parlando di una mole di turisti che è paurosa. Spero che ci sia questo Schengen sanitario. Si legge corridoi di qua e corridoi di la e noi siamo fuori. Stiamo lavorando alla campagna promozionale, stiamo tentando di calibrarla in modo che sia portata avanti da testimonial di livello internazionale e che non sia convenzionale altrimenti andiamo a perderci nel mare magnum».

Chiusure locali la sera

«Pensare che i cittadini non si regolino da soli sarebbe una sconfitta. Al momento non è all’ordine del giorno un’ordinanza per chiudere prima i locali, sarebbe una sconfitta. E’ un fatto culturale a questo punto, guardate al Giappone come si comportano in maniera rigorosa».

Test sierologici e tamponi

«Il sierologico lascia il tempo che trova, non dà risposte certe come il tampone. Il sierologico non è la soluzione, è solo togliersi una curiosità perchè ti dice solo che sei stato in contatto con il virus ma non sai se sei positivo. Ricordo che ad oggi non ci sono test validati. Serve solo per sapere se hai avuto gli anticorpi».