Coronavirus, Ulss 8 Berica: stabile a 1304 il totale dei positivi, guariti a quota 874

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 22 maggio 2020 – Nessun nuovo decesso per Covid-19 sul territorio dell’Ulss 8 Berica. Il bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina di oggi, venerdì 22 maggio, rileva inoltre la stabilità dei casi totali di contagio che, come ieri, ammontano a 1304.

I ricoverati all’ospedale San Bortolo di Vicenza sono 21, uno in meno rispetto alla precedente rilevazione, dei quali un paziente si trova ancora in terapia intensiva; 38881 i tamponi e 12874 i test sierologici effettuati fino ad oggi in Ulss 8 Berica; i dimessi sono 220 mentre i guariti sono nel complesso 874, +20 da ieri; i soggetti in sorveglianza attiva, infine, sono 248 mentre quelli in sorveglianza fiduciaria passiva risultano essere 336.

(ph. Imagoeconomica)