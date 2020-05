Burioni: «Dopo i No Vax combatto i No Mask, con la salute non si scherza»

«Ho combattuto per anni contro i no-vax adesso è arrivato il momento dei no-mask. Ricordate che per il coronavirus vale lo stesso discorso che valeva per i vaccini: con la salute non si scherza». Lo ha scritto su Facebook il virologo Roberto Burioni rispondendo a una donna di 46 anni che gli ha scritto un messaggio privato per spiegargli che le mascherine sono pericolose per la salute e che lei non farà alcun vaccino né metterà la mascherina, perché basta avere uno stile di vita sano per essere tranquilli.