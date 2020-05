Lockdown finito anche per il Castello di Thiene e il suo giardino romantico

Fine del lockdown e anche il Castello di Thiene, domenica 24 maggio, riparte. E lo fa con una sorpresa ai suoi visitatori: l’apertura del suo Giardino Romantico, normalmente chiuso al pubblico. L’ingresso al Castello sarà regolato attraverso un sistema digitale. «Abbiamo deciso di rendere la prenotazione obbligatoria ̶ spiega Francesca di Thiene, compropietaria del Castello ̶ così da evitare qualsiasi tipo di assembramento. Si entrerà ogni 15 minuti esibendo semplicemente il cellulare all’ingresso. Abbiamo investito in un sistema semplice, immediato che conferma subito l’avvenuta prenotazione».

Ma se si parla di ripartenza, non si può non parlare di sicurezza: «Abbiamo studiato un percorso, tra Castello e Parco, tale per cui i visitatori non vanno mai a incrociarsi l’uno con l’altro, abbiamo messo in atto tutte le prescrizioni regionali perché vogliamo che le passeggiate qui al Castello siano un momento di svago assoluto», afferma la di Thiene. Le visite alla dimora si svolgeranno in totale autonomia: per i visitatori sarà disponibile un nuovo sistema di audio-guida consultabile direttamente dal proprio smartphone. Sarà sufficiente inquadrare il QR Code nei vari punti di interesse all’interno delle sale e nel parco e ascoltare la guida virtuale. Oltre alla sale solitamente aperte al pubblico e al parco, la visita prevede anche la sala di Fetonte e la Sala da Pranzo.

La trasformazione in Giardino Romantico di parte dei 12mila metri quadri verdi del Castello di Thiene risale al tardo ‘800 quando, Caterina Roncalli, moglie di Orazio Porto, decise di utilizzare Thiene come residenza per la villeggiatura. Si intrapresero allora grandi lavori di adeguamento per dotare la casa di tutte le comodità del tempo e rendere anche gli spazi verdi adeguati alla moda del tempo. Nacque così il Giardino Romantico. Un caleidoscopio di colori e profumi perfetto per sognanti passeggiate al calare della sera. Il Castello di Thiene è aperto tutte le domeniche dalle 10.00 alle 18.00. Per ulteriori informazioni consultare il sito.

ph: Facebook Castello di Thiene