Come la tecnologia ha cambiato il mondo dei casinò

Il mondo, così come lo conosciamo, ha subito modifiche e trasformazioni imprevedibili grazie alla tecnologia. Le trasformazioni hanno investito pressoché tutti gli ambiti, non escluso quello sociale e comunicativo. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quanto Internet e i Social Media siano stati d’aiuto nel limitare l’isolamento delle persone durante il lockdown causato dalla recente epidemia di COVID-19. In questo frangente la tecnologia ha fornito un prezioso aiuto anche nella diffusione di informazioni, in tempo reale, che in altri periodi sarebbero state affidate alla carta stampata, alla radio e alla TV, con le tempistiche che gli sono proprie.

Anche il segmento del gambling ha beneficiato dell’innovazione tecnologica. La tecnologia ha infatti permesso di replicare nei portali online molti dei tipici giochi di casinò e sale giochi. I portali di giochi online offrono sessioni di casino online e slot online, con l’impiego di soluzioni grafiche di alto livello e tecnologia 3D, divenendo sempre più concorrenziali rispetto ai casinò fisici. Un ambiente virtuale di giochi, rispetto al tradizionale casinò, fornisce una varietà di proposte non facilmente replicabili in un contesto reale, non a caso il numero dei casinò fisici è assai limitato e l’avvento dei giochi online ne complica ulteriormente la sopravvivenza.

L’esclusività dei casinò, paradossalmente, ha rappresentato il “tallone di Achille” di questi luoghi che l’immaginario collettivo aveva eletto a simboli di charme ed eleganza. Il casinò online, grazie alla tecnologia, può essere fruito da casa seconda di abitudini ed orari consoni al giocatore. Tuttavia, chi ha la fortuna di averne uno vicino, potrà verificare che l’innovazione tecnologica è di casa anche presso i casinò fisici. Molti casinò, ad esempio, si sono dotati di telecamere altamente sofisticate, basate su tecnologia detta “eye in the sky”, la quale permette il riconoscimento facciale in tempo reale, tenendo fuori in tal modo eventuali truffatori o accogliendo clienti noti e benvenuti. L’adozione di una sorta di voucher digitale permette ai clienti di avvicinarsi ai tavoli da gioco senza la necessità di portarsi dietro grosse somme di denaro evitando il rischio di venire depredati durante il tragitto. I voucher possono essere usati per fruire qualsivoglia servizio, incluso bar e ristorante. Anche la tecnologia MPLS trova impiego nei casinò fisici, là dove è necessario traferire grandi quantità di dati ad altissima velocità. Con un comportamento di rete simile al Frame Relay e ATM, la tecnologia MPLS è ampiamente impiegata per un costante flusso di dati in contesti iperconnessi, non a caso Las Vegas possiede uno dei sistemi MPLS migliori del mondo.

