Coronavirus: in Africa oltre 99mila casi e più di 3mila morti

Addis Abeba, 22 mag. (Adnkronos Salute) – Sono più di 99mila i casi di coronavirus confermati nel continente africano e oltre 3mila le persone che hanno perso la vita a causa di complicanze legate all’infezione. Lo ha reso noto il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dell’Unione Africana (Ua), aggiornando a 99.062 il numero dei contagiati e a 3.082 quello dei morti. Sono invece 39.085 le persone guarite dall’infezione, come spiega l’agenzia.

Nel dettaglio, nel Nordafrica sono stati confermati 31.200 casi, nell’Africa occidentale 27.200, 20.600 in quella meridionale, 10.500 in quella orientale e 9.600 in quella centrale. In termini di vittime, a essere maggiormente colpita è sempre l’Africa del nord, con 1.500 vittime per complicanze del Covid-19, seguita dall’Africa occidentale con 578 morti, 389 nell’Africa meridionale, 308 nell’Africa centrale e 285 in quella orientale. Finora sono guariti 13.500 pazienti in Nordafrica, 10.400 in Africa occidentale, 9.500 in Africa meridionale, tremila nell’est e 2.600 nell’Africa centrale.