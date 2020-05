Disastro o idea geniale? De Lellis usa detersivo per piatti sui capelli: «Risultato pazzesco» [VIDEO]

Giulia De Lellis non smette di far parlare di sè. La fidanzata dell’influencer veronese Andrea Damante è diventata virale sui social destando l’ironia del web per un “trucco” di bellezza forse troppo ardito. La ragazza, tornata dopo un lungo lockdown nei set fotografici per i numerosi brand di cui è testimonial, ha spiegato che per rendere i capelli più luminosi e dare il cosiddetto “effetto bagnato” durante gli scatti è solita applicare un olio molto difficile da rimuovere.

“A mali estremi, estremi rimedi”, avrà pensato mentre ha deciso di applicare sulla sua chioma il… detersivo per i piatti. Dopo aver ricevuto numerose critiche la De Lellis si è appellata agli esperti: «Parrucchieri, dovete dirmi se ho fatto una cazzata o no. Praticamente oggi durante lo shooting mi hanno messo un litro di olio tra i capelli e sono tornata a casa disperata. Ho pensato di risolvere la situazione con un sapone per piatti. Boh, sgrassa tutto… Ho pensato che sgrasserà anche la cute».

Ma nonostante tutto sembra che il risultato finale abbia più che soddisfatto la De Lellis che ha effettivamente risolto il problema dell’olio. Inevitabile l’ilarità della rete. «Lo Svelto sta bene su tutto, ma io stavo meglio senza», ha scritto un utente parafrasando il titolo del libro di Giulia. «Ma se lo bevo, visto che sgrassa, dimagrisco?», ha scritto un’altra.