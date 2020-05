Il sole tramonta a ritmo di blues sui Colli Euganei

Questa sera venerdì 22 maggio alle ore 19:30, appuntamento con le note e la voce di Marco Pandolfi, primo ambasciatore italiano del grande Blues americano. Un appuntamento con melodie senza tempo, suonate in diretta streaming al tramonto dai luoghi più suggestivi dei Colli Euganei. Un evento che sarà pubblico e aperto a tutti solo online, organizzato da “Go to Vo“, evento collettivo che vuole rilanciare la cittadina di Vo’ Euganeo (Padova) dopo la sciagura del Coronavirus.

Un evento che unisce la magia della musica con quella di immagini in tempo reale del nostro territorio. I luoghi rimarranno sempre segreti e, nel pieno rispetto delle normative esistenti, non è previsto alcun assembramento.

Un’idea che nasce dallo staff di ColliEuganei.it e da Matteo Menapace di Videoe20.net, videomaker professionale, con il supporto di Archetipo-srl, start-up innovativa che utilizza i droni (APR) per riprese video e telemonitoraggio.