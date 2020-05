L’idea: Mostra del Cinema di Venezia e Cannes insieme al Lido

«Con Alberto Barbera abbiamo un desiderio comune molto forte. Stiamo pensando a un modo per incontrarci tutti insieme al Lido, in nome del cinema mondiale. Penso che sia un’idea bellissima: in una situazione eccezionale, una risposta eccezionale». Così Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes, annuncia in un’intervista a Repubblica la probabile collaborazione con la Mostra de Cinema di Venezia, dopo che il festival francese è stato cancellato nella sua forma tradizionale ma non del tutto.

(ph: shutterstock)