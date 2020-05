Vicenza, tornano le mascherine tricolori contro il governo: «Non basta riaprire»

Anche questo sabato le mascherine tricolori scenderanno in piazza per ribadire il loro dissenso rispetto alle decisioni del governo, dopo aver già manifestato in Campo Marzo. L’appuntamento è alle ore 11 in piazza San Lorenzo a Vicenza. «Faremo una manifestazione pacifica nel rispetto del distanziamento sociale, durante la quale ribadiremo la nostra vicinanza al popolo italiano» spiegano gli organizzatori in una nota.

«Conte e il suo governo – continua la nota – sembrano essere più interessati a nascondere la loro inadeguatezza che a risolvere i problemi degli Italiani. Non basta far riaprire le attività, ma serve un piano economico coraggioso che metta al sicuro i milioni di posti di lavoro che sono a rischio in questo momento. Vi aspettiamo in piazza questo sabato – conclude la nota – per dimostrare che quella che sta montando è la rabbia di un popolo intero. Commercianti, dipendenti e partite IVA, tutti uniti per prendersi il futuro di questa Nazione».