«Venezia esclusa (di nuovo) da zone rosse: Baretta si dimetta»

«Quello successo nelle ultime ore, con il pasticcio del governo che cancella la provincia di Venezia dalle così dette zone rosse dell’emergenza Covid-19 è assolutamente imbarazzante ̶ dichiara Andrea Tomaello, coordinatore Lega Venezia ̶ . Dalla sera alla mattina un decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale viene cambiato escludendo il Veneto e Venezia dai contributi per le zone rosse. Oltre ad aver smentito con i fatti il suo amore e aiuto per Venezia, il sottosegretario Baretta (candidato sindaco a Venezia, ndr) o è molto distratto, e quindi dovrebbe dimettersi perché inadatto all’incarico, o mi viene da pensare che conti davvero molto poco all’interno del Governo», conclude Tomaello.

(ph: imagoeconomica)