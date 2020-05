Trump getta la spugna e mette la mascherina

Spuntano le foto, che Donald Trump non avrebbe mai voluto veder circolare: lui con addosso la mascherina. Gli scatti “rubati” sono stati pubblicati da Detroit Free Press e sono stati fatti ieri durante la parte chiusa alla stampa del tour della fabbrica della Ford in Michigan.

Ma se l’è tolta in fretta e furia prima di incontrare la stampa. «L’ho messa prima nell’area riservata , non volevo dare alla stampa la soddisfazione di vederla», ha detto affermando che i responsabili della Ford gli avevano detto che non era necessario indossarla. Da parte sua, la Ford ha diffuso un comunicato dicendo che «il presidente ha indossato la mascherina durante la visita privata di tre Ford Gt, poi l’ha tolta durante il resto della visita».

Le autorità del Michigan ieri avevano minacciato azioni nei confronti delle aziende se queste permettevano a persone l’ingresso nei loro stabilimenti senza mascherina. La Casa Bianca sostiene che visto che Trump viene sottoposto quotidianamente al test per il coronavirus non deve indossare la mascherina.