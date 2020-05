La Regione smentisce Crisanti: «Il Veneto non è a zero contagi»

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nella conferenza stampa di oggi 22 maggio, ha illustrato il bollettino.

Dottoressa Russo e il piano di sanità pubblica

Dottoressa Russo, colei che ha fatto il piano di sanità pubblica in Veneto e i tamponi. «Vi spiego come vanno interpretati i dati. Quelli che noi comunichiamo tutti i giorni ci permettono di valutare un trend giornaliero. Va interpretato come un dato legato a quel giorno e poi noi lo valutiamo nel tempo. Il monitoraggio regionale e nazionale molto specifico ed è legato ad indicatori di risultato. Il primo è il numero di casi riportati negli ultimi 14 giorni, questo ci dà la possibilità di capire se siamo in una situazione stabile. Il secondo è Rt che è il tasso di contagiosità e colloca una regione nelle fasce di contagiosità. Al di sotto di 1 è bassa contagiosità. Ora siamo a 0,41. Il terzo sono i 14 giorni. Il quarto è il numero di focolai che noi dobbiamo tenere sotto controllo. Legato con Rt sta a misurare la contagiosità, la capacità della regione a gestire i focolai e l’individuazione dei focolai stessi. Questo potrebbe riportare a chiusure. Vogliamo responsabilizzare tutte le Ulss sui propri territori. Controlliamo anche il numero degli operatori della sanità pubblica che fanno l’indagine epidemiologica, ricoveri ospedalieri. Vorrei che fosse chiaro che l’esecuzione dei tamponi dev’essere ragionato per programmare anche tutta l’organizzazione. Abbiamo 14 laboratori che processano i tamponi».

Veneto contagio zero o ancora positivi?

«Il professor Crisanti ha fatto queste affermazione sulla base dei dati pubblicati ieri pomeriggio. Probabilmente voleva dire che siamo in discesa. Penso l’abbia fatto in buona fede. Se noi diamo un messaggio che noi non abbiamo più contagi non è corretto. Perchè si possa verificare ci vuole tempo. Dobbiamo rafforzare la sorveglianza, questo non è il momento di allentare ma di stringere. Il rischio è tornare alla fase 1. Non fisso nessuna data e manterrei molto alta l’attenzione». Zaia specifica: «Il rapporto con Crisanti è ottimo, ognuno ha il suo ruolo. Ha dato una lettura coerente sul bollettino di ieri ma è presto per dire contagi zero».

Focolai

«Un focolaio sono almeno due casi positivi collegati tra loro. Attualmente in Veneto ci sono focolai piccoli: il maggior numero ce l’abbiamo nelle case di riposo e qualche contagio intrafamiliare. Elementi importanti: siamo in diminuzione e molti si stanno spegnendo».

Zone rosse

«Ci sono 200 milioni, che facciano quello che vogliono ma noi vogliamo la nostra parte»

Elezioni regionali

«E’ stato approvato un testo che prevede una finestra che parte dal 6 settembre. C’è un recupero di più di un mese e mezzo rispetto a quello che si voleva fare. Rimane inspiegabile che non vogliano andare a votare a fine luglio».

Nuova ordinanza domani

«Oggi nuova conferenza stampa regioni per chiudere la partita delle linee guida. L’ordinanza penso di farla domani».

Schengen sanitario

«Dobbiamo arrivare ad uno Schengen sanitario. Già è arrivata in ritardo su molti fronti, almeno sulle frontiere sia puntuale se c’è».

Tamponi e test rapidi

«Se noi avessimo un test rapido a basso costo, fai da te non ci sarebbe più bisogno di lockdown. I tamponi non andranno avanti a vita».