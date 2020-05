Addio al commendator Puggina, riportò il Padova in A nel 1994

Lutto nella famiglia biancoscudata. Si è spento all’età di 99 anni il commendator Marino Puggina, il presidente capace di riportare il Padova in serie A nel 1994. Imprenditore illuminato, fondatore del gruppo Despar e da sempre grande tifoso scudato, Puggina costruì assieme all’attuale sindaco Sergio Giordani e al Direttore Sportivo Piero Aggradi la struttura societaria da cui nacque la squadra capace di riportare Padova nell’Olimpo del calcio, 32 anni dopo i fasti dell’era Rocco.

Il club si stringe oggi attorno alla famiglia Puggina e a tutti i tifosi nel cordoglio per la perdita di un grande padovano.

«Siamo tutti indissolubilmente legati a quella stagione, verso la metà degli anni novanta, quando il Padova ha prima a lungo sognato e poi conquistato la serie A. – ha ricordato il Presidente Boscolo – Quei successi, quelle grandi emozioni, recano impresso il marchio di Marino Puggina. Per questo e per tutto quello che ha saputo dare a Padova come imprenditore, gli saremo per sempre debitori».

(Ph Wikipedia)