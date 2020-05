Coronavirus in Veneto: totale di 19069 positivi, 2852 in isolamento, 40 in terapia intensiva

Condividi su:





email In Veneto il numero totale di positivi al coronavirus è di 19069, +10 dalla rilevazione di ieri; nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 10607 tamponi, nel complesso sono 571475; le persone in isolamento sono 2852, -280 da ieri; i ricoverati sono 534, -7 da ieri; i pazienti in terapia intensiva sono 40, numero stabile rispetto a ieri; i guariti e dimessi sono 3258, +4 da ieri; il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia è di 1865, di cui 1348 negli ospedali, +6 dalla precedente rilevazione; 87 i nuovi bambini nati sul territorio regionale. Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto di stamane, sabato 23 maggio, presentato da Luca Zaia nel consueto punto stampa da Marghera. (ph. Imagoeconomica) Condividi su:





