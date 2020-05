Coronavirus, Ulss 8 Berica: totale di 1305 positivi, 880 guariti, 522 in isolamento

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 23 maggio – Nelle ultime ventiquattro ore non si registrano altre vittime per Covid-19 all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Lo rileva il bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina di stamane, sabato 23 maggio.

Nell’Ulss 8 il totale dei positivi è di 1305, uno in più da ieri; stabili a 21 i ricoverati, con un paziente in terapia intensiva, e a 220 i dimessi; le persone guarite sono 880, +6 dalla precedente rilevazione; 40078 i tamponi e 12889 i test sierologici effettuati sino ad ora dagli specialisti della Berica; i soggetti in isolamento sono 522, di cui 232 in sorveglianza attiva e 290 in sorveglianza fiduciaria passiva.