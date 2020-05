«Dopo antiVax e anti5G, ecco gli antiMask»

«Medico della mona», «Io non bevo la mia urina», «Finito di operare si faccia una corsetta, con la mascherina. Poi mi sa dire!»: sono alcuni tra i centinaia di commenti ingiuriosi in risposta a un tweet che smentiva la diceria che il dispositivo di protezione facesse in qualche modo male alla salute.

No, portare la mascherina non fa ammalare né svenire, non fa morire né provoca il cancro. Io d’altronde, come qualsiasi chirurgo, la tengo ore quasi ogni giorno. Sto preparando un post sui motivi di chi sparge queste stupide bufale, perché ci crediamo e perché sono così diffuse. — Salvo Di Grazia (@MedBunker) May 20, 2020

L’autore è Salvo Di Grazia, medico di 52 anni, specialista in Ginecologia, che lavora negli ospedali dell’ex Usl di Conegliano e Vittorio Veneto, nonchè autore del noto blog Medbunker.it, dove smaschera bufale in ambito sanitario.

Il medico non si è fatto certo spaventare dalla folla di odiatori, anzi: per loro ha creato la nuova categoria degli antimask.