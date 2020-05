Nuova ordinanza, subito aperti i grandi parchi. Da metà giugno ok a sagre e discoteche

La conferenza stampa quotidiana comuncia con il bollettino, i dati continuano ad essere incoraggianti: 10 nuovi positivi,con un’incidenza dell’1 per mille di positività sul totale tamponi eseguiti; dei ricoverati, circa 550, metà si sono negativizzati.

Zaia annuncia: «Oggi ci sarà una nuova ordinanza, con un’ulteriore programmazione di riaperture. Sarà in linea con lo scorso dpcm che prevede di poter anticipare altre aperture. Le nuove linee guida saranno allegate all’ordinanza di oggi. Da lunedì ripartono i noleggiatori di auto ed altri mezzi, gli informatori scientifici del farmaco, le aree giochi per bambini, compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; i Comuni potranno fissare una data successiva al lunedì, a seconda delle necessità di manutenzione; circoli cuturali, ricreativi e centri sociali, club, università della terza età, eccetera; attività formative non esercitabili a distanza; parchi tematici e di divertimento, giostre e altri contesti di intrattenimento (Canevaworld, Gardaland, luna park e così via); guide turistiche e professioni della montagna».

«Il Veneto non ha abdicato alla propria vocazione turistica – prosegue Zaia – E’ arrivato il momento di ripartire, anche se con il motore al minimo. Ad esempio abbiamo anche risolto il problema del buffet, che non è più fuori legge – e un’altra lista di riaperture – Dal primo giugno al via i servizi per l’infanzia 0-17: le linee guida 0-3 avranno anche una valutazione nazionale, quindi la validazione arriverà dopo, comunque entro il 1 giugno. Con questa ordinanza annunciamo che appena abbiamo le linee guida riprenderanno anche cinema, teatri, sagre, fiere, centri termali e benessere e discoteche. E così chiuderemo la partita. L’ordinanza ha scadenza 14 giugno perchè il 15 scade il dpcm. Tutto è comunque in mano ai dati epidemiologici…»