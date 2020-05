L’oroscopo della settimana (25-31 maggio): Cancro, agirai di slancio!

♈-ARIETE

SPAZIO ALL’AFFETTIVITA’

L’assenza di pianeti ora di transito nei Segni di Fuoco (il tuo, il Leone e il Sagittario) comporta per tutti ma per te in particolare una intensa capacità di disciplinare meglio le proprie energie e di non assumere atteggiamenti esagerati e drastici in nessun campo! Il favore che vi viene adesso dai valori planetari di stanza nei Gemelli, Sole, Mercurio e Veneri ti renderà più comunicativa e capace di dar spazio ai valori ludici e affettivi.

♉-TORO

OCCORRONO CIBI PROTEICI

Attualmente, per le vicende legate alla situazione presente, vi è un dispendio energetico molto pronunciato, quindi l’alimentazione dovrebbe essere puntata verso l’assunzione di cibi particolarmente proteici e molto calorici. L’asserzione che di sera non si dovrebbero ingoiare proteine animali in questa fase cerca di dimenticarla, e comunque non va osservata. Urano nel Segno, al quadrato di Saturno lo sta affermando senza tema di smentita!

♊–GEMELLI

INTENZIONI SOLIDISSIME

La ferma solidità delle tue attuali intenzioni è ben testimoniata dal trigono che intercorre fra il Sole nel Segno e Saturno ancora all’inizio dell’Acquario, seppur retrogrado… Nel tuo Segno ci sono comunque anche Mercurio, che rende immediata la correlazione fra mente e pensiero ed azione, e la dolce Venere la quale firma con la sua capacità di attrarre chi ti piace la considerevole fortuna in amore e nei sentimenti che il cielo ti sta donando.

♋-CANCRO

AGIRAI DI SLANCIO!

Allorché la settimana inizia la Luna fa capolino nel tuo bel Segno, e poi si legherà a un Marte pescino e capace di emozioni forti e con Nettuno, che dei Pesci è il dominatore celeste. Le stelle dunque ti daranno una lucidità di intenti che si basa sulle emozioni profonde e che ti porterà ad agire di slancio e ad indirizzare esattamente verso obbiettivi concreti e sostenibili tutta la tua carica. Ottimo legame con chi sa ascoltarti con cura.

♌-LEONE

INTENTI COSTRUTTIVI.

La volontà di rendere stabili e continuative certe situazioni professionali che si sono rivelate vincenti, pur essendo nate quali per caso, si sposa assai bene con la sintonia che avverti at-tualmente con eventuali soci e collaboratori importanti. La cosa nasce sotto i migliori auspici celesti perché sareste animati dallo stesso spirito imprenditoriale: serio, costruttivo e lungimirante. Nella faccende a due l’appoggio di chi ami è fondamentale.

♍-VERGINE

USA COMPRENSIVA CONDIVISIONE.

Vi è il Primo Quarto di Luna nel tuo bel Segno: il giorno 30, a 9 Gradi appunto della Vergine. Il valore confermativo di questa fase lunare avviene in concomitanza della opposizione di Marte esattamente a codesto punto, come a suggerirti che non è con la vis polemica e con l’irruenza che potrai superare un ostacolo, ma con i suggerimenti di condizioni personali che tengano conto anche del parere e delle vere necessità di chi ti vive accanto.

♎–BILANCIA

TRIANGOLAZIONI PROMETTENTI

Ottime le triangolazioni positive dei pianeti di passaggio nell’Aquario e nei Gemelli: sono Saturno, Sole, Mercurio e Venere che ti danno serietà di intenti e uno scintillante sprint, motivazioni validissime e una straordinaria vivacità. Nel settore familiare e nel campo domestico la sintonia con chi ti sta spalla a spalla, nello stesso spazio, si è rivelata capace di essere non solo blandamente solidale ma invece assai maliziosamente complice.

♏-SCORPIONE

FASI INCANDESCENTI IN AMORE

Attualmente le relazioni a due attraversano fasi incandescenti sotto il profilo dell’attrazione erotica e della passionalità condivisa Marte nei Pesci, a far compagnia a nettuno, porta anche la possibilità di legami importanti che occupano il tuo cuore ma segreti, non alla luce del sole, ancora vissuti senza spartirne la dolcezza con nessuno… Vuoi che l’amore resti un fatto privatissimo fra te e la persona che adesso ti piace!

♐-SAGITTARIO

PROCEDI CAUTAMENTE

Sole, Mercurio e Venere contrari, nei Gemelli, quando la settimana inizia forse ti penalizzeranno nel settore emotivo, nella mobilità, e nell’energia immediatamente spendibile sotto il profilo della fisicità. Anche Marte e Nettuno dai Pesci hanno nei tuoi confronti la mosca al naso, quindi muoviti con una cautela prudente, con modi soft e capaci di tener a bada certe insidiose incongruenze. Per combattere a spada tratta avrai tempo…

♑-CAPRICORNO

FORTE POTENZIALE DI CRESCITA

L’interesse che scorre fra Plutone, nel Segno e Nettuno, nei Pesci, rinnova un aspetto che è stato la fonte principale di crescita e di positivo progresso del secolo scorso. Ora Plutone è nelle vicinanze del conciliante Giove e Nettuno, fortissimo poiché nella sua dimora celeste, avrà l’aiuto del baldanzoso Marte… Pensare a impressionanti balzi in avanti del tuo potenziale non è una fola, ma una prospettiva concreta a valida.

♒–ACQUARIO

REAGISCI SUBITO CON VIGORE

Ragionin ragionando, pensandoci su a bocce ferme, ti stai accorgendo che in certi patti e in certi accordi complicati e complessi, discussi fino alla noia, in definitiva forse per stanchezza o forse per distrazione, sei stata un tantinello penalizzata. Sarà necessario reagire subito, chiarire per bene le tue posizioni e le tue attuali e future aspettative, prima che la cosa prenda piede e che ti scappi di mano in maniera definitiva…

♓-PESCI

GRINTA E CAPACITA’ D’APPRENDIMENTO

La grinta di Marte si somma, adesso, alla vivacità intellettuale e tecnica di un Urano taurino e decisamente cocciuto. Nettuno si allaccia ancora al lungimirante Plutone: ci sono tutti glie elementi che ci fanno capire come sia interconnesso il tuo intelletto e quante cose ora capisci, comprendi e metabolizzi, anche in settori che fino a ieri ti erano decisamente ostici. Il futuro potrà presentare straordinarie novità virtuali da esplorare…

A cura di Susy Grossi consulente astrologico *protected email*

Ph. Shutterstock