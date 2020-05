Sindaco Vò: «Tamponi intuizione di Zaia»

Giuliano Martini, sindaco di Vò, il comune padovano primo focolaio veneto e sede dell’esperimento del virologo Andrea Crisanti sui “100% tamponati”, interviene nella polemica che si è accesa oggi durante il punto stampa e poi proseguita con la dura replica del ricercatore.

Così Martini all’Ansa: «Zaia ha avuto l’intuizione di fare i primi tamponi quando ancora non conosceva il professor Crisanti. La dottoressa Russo, come tecnico, gli aveva consigliato di applicare le indicazioni dell’Oms che dicevano di non fare i tamponi, ma Zaia si è preso la responsabilità di farli e ha avuto ragione».

“Crisanti è arrivato in un secondo momento – aggiunge – e ha preso la palla al balzo per trasformare il tutto in un progetto di ricerca internazionale, è stato un completamento perfetto. I risultati del Veneto hanno dato fastidio, la Regione ha fatto un grande lavoro di squadra e ognuno ha svolto il suo compito nel migliore dei modi. Crisanti forse è un po’ troppo sotto pressione, ma del resto non è un politico e ha bisogno di rifiatare un po’ come tutti».

