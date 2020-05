Coronavirus, Ulss 8 Berica: totale di 1307 casi positivi, 22 ricoverati, 896 guariti

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 24 maggio 2020 – Non si registrano altre vittime di Covid-19 sul territorio dell’Ulss 8 Berica. Dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina di stamane, domenica 24 maggio, risulta che il totale dei positivi è di 1307 casi, +2 rispetto alla rilevazione di ieri; i ricoverati sono 22, uno in più da ieri, dei quali un pazienti si trova in terapia intensiva; i dimessi sono nel complesso 221, uno in più da ieri; 41214 i tamponi e 12889 i test rapidi effettuati sino ad oggi; 896 le persone guarite, +16 da ieri; stabili a 522 i soggetti in isolamento.