Festa della Sensa: Venezia sposa il mare (con la mascherina)

«A bordo di due gondole il rito dello sposalizio del mare con il lancio dell’anello dogale. “Noi ti sposiamo o mare in segno di vero e perpetuo dominio”. Una dimostrazione della nostra voglia di riscatto, partendo dalla forza evocativa delle tradizioni».

Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro su Twitter a proposito della tradizionale Festa della Sensa, questa mattina, in Laguna.

La storia

La Fèsta de ƚa Sènsa (in italiano: Festa dell’Ascensione) era una festività della Repubblica di Venezia in occasione del giorno dell’Ascensione di Cristo (in lingua veneta: Sènsa). Essa commemorava due eventi importanti per la Repubblica: il 9 maggio dell’anno 1000 quando, il doge Pietro II Orseolo salvò le popolazioni della Dalmazia minacciate dagli Slavi. La data segnò l’inizio dell’espansione veneta nell’Adriatico. Il secondo evento, è collegato all’anno 1177, quando, sotto il doge Sebastiano Ziani, Papa Alessandro III e l’imperatore Federico Barbarossa stipularono a Venezia il trattato di pace che pose fine alla diatriba secolare tra Papato e Impero. In occasione di questa festa si svolgeva il rito dello Sposalizio del Mare.