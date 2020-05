Social Media Marketing: tutti i vantaggi di PostPickr

Con l’evoluzione di internet, delle tecnologie mobili e dei social network, sono comparse nuove figure professionali come il social media manager. Si tratta di un esperto di strategie social, in grado di curare ogni aspetto dei progetti che prevedono la presenza di brand, aziende e personaggi pubblici sui social media.

Per svolgere tale attività è indispensabile usare degli strumenti adeguati, tra cui una delle migliori proposte del settore è PostPickr, una suite davvero completa per il social media marketing.

Si tratta di un software professionale a pagamento, con una serie di piani tariffari piuttosto articolati e strutturati. In ogni caso, è possibile ottenere uno sconto del 30% sul piano annuale, utilizzando questi coupon postpickr messi a disposizione dall’esperto consulente SEO Roberto Serra sul suo sito web ufficiale, roberto-serra.com.

L’abbonamento alla piattaforma è un investimento in grado di ripagarsi velocemente, poiché garantisce un supporto importante per la propria attività professionale e offre la possibilità di aumentare la qualità complessiva del servizio proposto.

Cos’è PostPickr e come funziona

Progetto tutto italiano, PostPickr è uno strumento innovativo con servizi e funzionalità per i social media manager ma non solo. Questo tool consente di semplificare la gestione dei social ed è compatibile con tutte le principali piattaforme come Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, Twitter e molte altre ancora.

In particolare, permette di coordinare tutte le attività sui social network, amministrando ogni aspetto da un portale centralizzato veramente semplice da usare. Il software è progettato appositamente per social media manager, editori, liberi professionisti, e-commerce manager, imprese e startup, quindi per chiunque abbia bisogno di seguire molti profili social.

Con PostPickr è possibile automatizzare la pubblicazione dei post nelle varie piattaforme, creando diversi progetti da poter seguire e collegando i canali social necessari. Inoltre, è presente un editor avanzato, per realizzare contenuti creativi e accattivanti, allegare immagini e video, inserire link di collegamento e GIF animate.

I post si possono pubblicare subito oppure in un secondo momento, grazie all’opzione di programmazione, mentre con la funzione Rubriche è possibile pianificare piani editoriali, raccogliendo i contenuti in base ai criteri impostati. PostPickr è disponibile anche in versione mobile, grazie a un’app per Android e iOS con la quale gestire i servizi della suite da smartphone e tablet.

Perché un social media manager dovrebbe usare PostPickr?

Quelle indicate sono soltanto alcune delle numerose funzionalità di PostPickr, il tool per i social network più completo e apprezzato del settore, un progetto Made in Italy popolare ormai in tutto il mondo.

I vantaggi di questa piattaforma sono molteplici, con benefici immediati per chiunque sia alle prese ogni giorno con l’amministrazione di campagne, la gestione di profili e attività di vario genere legate alla comunicazione sui social media.

Come spiega in maniera approfondita Roberto Serra all’interno del suo portale web, dove è possibile trovare una guida dettagliata su PostPickr, lo strumento più utile è senza dubbio il calendario editoriale. Questa opzione propone un’interfaccia grafica semplice e intuitiva, dalla quale organizzare e vedere tutte le pubblicazioni: un vero social media planner di ultima generazione.

Allo stesso tempo, la dotazione di questo tool è davvero vasta, perciò è meglio concentrarsi sui benefici generali che è in grado di assicurare. Innanzitutto, permette di risparmiare tempo, una risorsa preziosa al giorno d’oggi, migliorando la qualità del proprio lavoro e riducendo lo stress. Infatti, PostPickr semplifica l’attività di un social media manager, rendendo tutto più fluido e facile, dalla creazione dei contenuti alla pubblicazione sulle varie piattaforme.

Non da meno è la possibilità di seguire più clienti, aumentando il giro d’affari, diminuendo gli errori e dunque anche le lamentele. In più, velocizzare il servizio significa rispondere in maniera rapida alle necessità dei clienti, soprattutto quando bisogna intervenire in modo tempestivo con i progetti dell’ultima ora.

PostPickr è perfetto anche per il coordinamento dei team, soprattutto quando si ha a che fare con equipe composte da molti membri: è infatti possibile sfruttare una sezione apposita dove definire gli accessi e i compiti di ogni professionista.

Questo software si rivela, dunque, un assistente digitale veramente imprescindibile per lavorare con i social in modo moderno ed efficiente nei contesti più diversi, ragione che ha contribuito in modo determinante al suo successo immediato e crescente.

(ph: shutterstock)