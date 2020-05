Coronavirus in Veneto: totale di 19097 positivi, 480 ricoverati, 3270 dimessi dagli ospedali

In Veneto il numero totale di positivi al coronavirus è di 19097, +11 dalla rilevazione di ieri; nelle ultime ventiquattro ore sono stati eseguiti 8177 tamponi, nel complesso sono 590886; i ricoverati sono 480, -2 da ieri; i pazienti in terapia intensiva sono 39, uno in meno da ieri; i guariti e dimessi sono 3270, +12 da ieri; il totale dei deceduti dall’inizio dell’epidemia è di 1878, di cui 1355 negli ospedali, +4 dalla precedente rilevazione; 58 i nuovi bambini nati sul territorio regionale.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto di lunedì 25 maggio, presentato da Luca Zaia nel consueto punto stampa da Marghera.

(ph. Imagoeconomica)